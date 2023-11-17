Mantar ararken kayboldu
Bolu'da mantar ararken kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
Giriş: 17.11.2023 - 18:56 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:56
Bolu'nun Ağaççılar köyü ile Atyaylası arasında kalan ormanlık alanda arkadaşı ile mantar aramaya giden Ergin Kahveci bir süre sonra kayboldu.
Kahveci'den yaklaşık 4-5 saattir haber alamayan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kahveci'nin bulunması için arama çalışması başlattı.