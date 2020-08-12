Çorba sevenler için mantar çorbası iyi bir alternatiftir. Kış aylarında hem besleyici hem de sağlıklı, bir lezzettir. Bu çorbayı içerken içiniz ısınacak ve de severek tüketeceksiniz.
Mantar Çorbası Malzemeler:
- 300 Gram Mantar
- 6 Yemek Kaşığı Un
- 11-12 Su Bardağı Su
- 1 Su Bardağı Süt
- 1 Yemek Kaşığı Tereyağı
- Tuz
Mantar Çorbası Hazırlanışı:
- Mantarlar yıkanıp doğranır.
- Tereyağıyla birlikte suyunu çekene kadar kavrulur, un koyulup biraz da öyle kavrulur.
- Su koyduğumuzda topraklanmaması için, mantarlar soğumaya bırakılır.
- Soğuyunca, su ve süt ilave edilir.
- Kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynatılır, en son tuz ve karabiber ekilir.
- Mantar Çorbası hazır. Afiyet olsun.
Püf Noktası:
- Kültür mantarları yerine kayın, kestane de kullanabilirsiniz.
- Çorbayı pişirirken sıcak su yerine etsuyu da kullanabilirsiniz.
- Sevdiğiniz baharatlardan da ekebilirsiniz.
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