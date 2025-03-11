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        Haberler Spor Futbol Maradona öldürüldü iddiası! 7 kişi yargılanacak - Futbol Haberleri

        Maradona öldürüldü iddiası! 7 kişi yargılanacak

        Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. Sağlık ekibinden yedi kişi, ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:06
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        25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada yeni bir perde açılıyor. Efsane futbolcunun ölümünden sorumlu tutulan 7 sağlık çalışanıyla ilgili davanın görülmesine başlanıyor.

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        Savcıların hazırladığı iddianamede, beyin ameliyatı sonrası Tigre'deki evinde iyileşmeye çalışan Maradona'nın sağlık ekibi, ihmalkarlıkla suçlanıyor.

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        Savcılara göre, doğru müdahale edilseydi, 60 yaşında hayata veda eden Maradona hala aramızda olabilirdi.

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        Doktoru, psikiyatristi ve hemşirelerinden oluşan 7 kişi "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

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        San Isidro'da yargılanacak 7 kişi suçlu bulundukları takdirde 25 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

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