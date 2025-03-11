Maradona öldürüldü iddiası! 7 kişi yargılanacak
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. Sağlık ekibinden yedi kişi, ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.
25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada yeni bir perde açılıyor. Efsane futbolcunun ölümünden sorumlu tutulan 7 sağlık çalışanıyla ilgili davanın görülmesine başlanıyor.
Savcıların hazırladığı iddianamede, beyin ameliyatı sonrası Tigre'deki evinde iyileşmeye çalışan Maradona'nın sağlık ekibi, ihmalkarlıkla suçlanıyor.
Savcılara göre, doğru müdahale edilseydi, 60 yaşında hayata veda eden Maradona hala aramızda olabilirdi.