Maraş - Amasya kaç kilometre? Maraş - Amasya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu iki şehir arasında bir tık uzun bir mesafe vardır. Ancak farklı araç çeşitleriyle yolculuk süresi de değişir. Kara yolu ile maksimum 8-9 saat süren bu yol, hava yolu aracılığı ile de gerçekleşebilir. Peki Maraş - Amasya mesafe ne kadar? İşte detaylar…

MARAŞ - AMASYA ARASI KAÇ km?

Maraş - Amasya kaç km? Amasya ve Kahramanmaraş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 540 km’dir. İki şehir arasındaki bu mesafe, seçilen güzergaha göre değişiklik gösterebilir. 530-560 km arasında değişen mesafeye sahip olan bu iki şehirde en yaygın rota, Kahramanmaraş-Kayseri-Yozgat-Amasya hattıdır. Alternatif bir yol da vardır. Bu yol; Gaziantep-Adana-Niğde-Nevşehir-Yozgat-Amasya güzergâhı da kullanılabilir. Fakat bu yolun daha uzun olabileceği unutulmamalıdır.

MARAŞ - AMASYA ARASI MESAFE NE KADAR?

Maraş - Amasya mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakıldığında kuş uçuşu olarak bu mesafenin yaklaşık 420 km olduğu bilinir. Ancak bu mesafe arasındaki yol kara yolu olduğundan bir tık zorlu olabilir. Çünkü kara yolu son derece dolambaçlı ve dağlıktır. Üstelik her iki şehir de farklı bölgelerde yer alır:

Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda,

Amasya ise Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde bulunur. Bu noktada iki şehir arasındaki mesafe Türkiye’nin kuzey-güney yönündeki uzun rotalarından biri olarak kabul edilmiştir. MARAŞ - AMASYA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Maraş - Amasya ne kadar sürede gidilir? Maraş’tan yolculuğa çıkarak Amasya’ya ulaşırken kat edilen mesafeye göre ortaya çıkan süre hangi araçla gidildiğinde bağlı olarak değişir. İşte detaylar; Özel araçla: Yaklaşık 7 ila 8 saat.

Otobüsle: Ortalama 9 ila 10 saat

Uçakla: Maraş’tan Amasya’ya direkt uçuş bulunmadığı için aktarmalı seyahat gerekir. Kahramanmaraş Havalimanı’ndan Ankara veya Samsun’a uçup, oradan kara yoluyla Amasya’ya geçmek mümkündür. Bu durumda toplam süre 5-6 saat civarında olur. MARAŞ - AMASYA ARASI NASIL GİDİLİR? İki şehir arasındaki mesafe çeşitli araçlara göre farklılık gösterir. Bu konudaki detayları aşağıda bulabilirsiniz; Özel Araçla: Özel araçla gelenlerin en sık kullandığı rota şöyledir; Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri-Yozgat-Sorgun-Amasya.

Bu güzergâh otoyol ve bölünmüş yollar sayesinde birçok yolcu tarafından konforlu kabul edilmiştir. Otobüsle: Maraş’tan Amasya’ya doğrudan otobüs seferi az olsa da Kayseri ya da Ankara üzerinden aktarmalı seferlerle ulaşmak bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Bazı firmalar, Tokat güzergâhını da tercih edebilir. Uçakla: Maraş’tan Amasya’ya doğrudan uçuş bulunmaz.

Ancak Kahramanmaraş’tan Ankara ya da Samsun Havalimanı’na uçuş yaptıktan sonra kara yolu ile Amasya’ya geçilebilir.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Amasya, toplamda 3,5 saat sürer.

Samsun Çarşamba’dan Amasya ise 2 saat sürer. MARAŞ’DA GEZİLECEK YERLER Kahramanmaraş, tarihi zenginliği ve yöresel lezzetleriyle dikkat çeken şehirlerimizden biridir. Burada gezilecek yerler aşağıda verilmiştir; Kahramanmaraş Kalesi

Ulu Cami

Tarihi Kapalı Çarşı

Eshab-ı Kehf Külliyesi

Maraş Dondurması AMASYA’DA GEZİLECEK YERLER Amasya, Yeşilırmak kıyısına kurulu tarihi evleri ve şehzadeler dönemiyle ünlüdür. Burada gezilecek yerler şunlardır;