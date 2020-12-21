Maraşlı, TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Ahmet Sarıgün'nın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olacak yayın hayatına başlayacak. Peki, Maraşlı ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maraşlı dizisi konusu ne ve oyuncuları kimlerdir? İşte Maraşlı dizisi ilk fragmanı...

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yayın tarihi henüz belli olmadı. Henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte Maraşlı dizisinin Ocak ayında izleyici ile buluşması beklenmekte.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz

Alina Boz

Kerem Atabeyoğlu

Saygın Soysal

Cemil Büyükdöğerli

Rojda Demirer

Melis İşiten

Cihan Yenici

Neslihan Acar

Sinem Akyol

Türkü Su Demirel

Gizem Kala

Bedriye Rosa Çelik

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi fragmandan anlaşıldığı üzere İstanbul'un çeşitli çeşitli semtlerinde çekimleri gerçekleştiriliyor.

MARAŞLI DİZİSİ İLK FRAGMAN YAYINLANDI!

Zerda, Aliye, Binbir Gece gibi başarılı dizilere imzasını atan Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Maraşlı dizisinin ilk tanıtım fragmanında, "Cennetin kapısında sandım kendimi; içeri gireyim dedim. Meğerse cehenneme girmişim..." repliği dikkat çekti. Burak Deniz’in “Maraşlı değil Kahramanmaraşlı” diye kendini tanıtması ilgi çekti. İşte Maraşlı ilk fragman izle...