Marble Systems Tureks, enerjisini güneşten almaya başladı  

42 yıldır doğal taş sektöründe faaliyet gösteren Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adım atarak yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için, mevcut en temiz ve doğa dostu enerji üretim teknolojisi olan Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) devreye aldı. Marble Systems Tureks’in, hikayesinin başladığı Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Sütlaç köyünde ve Afyon Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki GES projesinin kurulumu tamamlanmış olup elektrik üretimine başlandı. GES’lerin yıllık toplam 29 milyon tutarında maliyet avantajı sağlaması bekleniyor. 49 bin 145 metrekarelik bir alana yayılmış olan Dinar’daki güneş enerjisi santrali 4.712,4 kWp’lik kapasitesiyle yıllık 6.939.367 kWh, Afyon Merkez OSB'deki tesisin çatısına kurulan 1.989,9 kWp’lik güneş enerjisi santrali ise 2.646.446 kWh enerji üretecek.

REKLAM ÇEVRE DOSTU YATIRIM Marble Systems Tureks, güneş enerjisini kullanarak operasyonlarını desteklemek suretiyle sadece geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda iklim değişikliğini hafifletmeye ve doğal çevreyi korumaya da önemli katkılar sağlıyor. Yılda 3.414.169 kilogram karbondioksit salımını engelleyecek olan Dinar’daki güneş enerjisi santrali 8 bin 307 ağacı, OSB güneş enerji sistemi ise yıllık 1.302.051 kilogram karbondioksit salımını engelleyerek 3 bin 168 adet ağacı kurtarıp, doğa için pozitif değer yaratacak. Çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak güneş enerjisi yatırımlarını devreye sokmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Münir Turunç, “Yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebiyle güneş enerji sistemlerimiz ile çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkilerin olmadığı temiz enerji elde edeceğiz. Çevresel sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltma taahhüdümüz doğrultusunda kurulumunu tamamladığımız GES projelerimiz ile çevreci enerji üreterek hem doğal kaynaktan yararlanmış hem de elimizdeki kaynaklara zarar vermemiş olacağız” dedi.