        VavaCars Fatih Karagümrük Marcel Licka: Oyuncularımdan kimse sorumluluk almak istemiyor - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Marcel Licka: Oyuncularımdan kimse sorumluluk almak istemiyor

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, "Oyuncularımdan kimse sorumluluk almak istemiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:04
        "Kimse sorumluluk almak istemiyor"
        Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, 1-0 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çek teknik adam, ilk yarıda futbol adına hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

        "OYUNCULARIMDAN KİMSE SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR"

        Takımının futbolunu beğenmediğini söyleyen Licka, "İlk yarıda futbol adına hiçbir şey görmedik. Çok eski zamanların futbolunu, yaşlılar gibi oynuyorduk. Sahada hiç koşmuyorduk. Beni en çok üzen konu da en çok topa dokunan oyuncumuz kalecimiz Grbic'ti. Biz kötü savunma yaptığımız için maçı kaybetmedik, ileriye çıkamadığımız için kaybettik. İki stoperimiz de topla çıkacak cesareti bulamadılar. Özgüveni oyuncularımda göremedik. Beklerimizin önü bomboştu, bu alanları hiçbir şekilde kullanamadık. Topa fazla dokunma durumu canımızı yaktı. Oyuncularımdan bu performansı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

        Takımın üçüncü bölgede çok etkisiz kaldığını, bunun da yalnızca Kasımpaşa maçıyla ilgili olmadığını söyleyen Licka, "Galatasaray, Antalyaspor, Göztepe maçlarında son 30 metrede hiç efektif olamadık. Bunun düzelmesi de zaman alacak. 16 yaşındaki arkadaşımız ikinci yarıda oyuna girdi, öbür futbolculara ileride nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Savunma arkasına koştu, 2 de şut çekti. İlk yarıda ilk şutumuzu 36. dakikada sol bekimiz çekti. Bu kabul edilemez. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes sorumluluğu arkadaşına atıyor. Üçüncü bölgedeki bu durumu değiştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

        "BEN BUNU KABUL EDEMEM"

        Takımdaki oyunculara mental anlamda yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekleyen Çek teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İdmanlarda, maç öncesinde bunlar hakkında çalışmamız gerekiyor. Bir oyuncu top kaybedebilir ama takıma yardımcı olması gerekiyor. Bunu denersen hata yapabilirsin ama en sinirlendiğim şey, korktuğu için deneme yapmayan oyuncular. Bunu kabul edemem ve seni bir daha oynatmam. İkinci yarıda oyuna giren 16 yaşındaki Tarık, herkese futbolun nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Bu futbolcunun herkese örnek olmasını istiyorum."

