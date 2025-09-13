Marcel Licka: Oyuncularımdan kimse sorumluluk almak istemiyor

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, 1-0 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çek teknik adam, ilk yarıda futbol adına hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

"OYUNCULARIMDAN KİMSE SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR"

Takımının futbolunu beğenmediğini söyleyen Licka, "İlk yarıda futbol adına hiçbir şey görmedik. Çok eski zamanların futbolunu, yaşlılar gibi oynuyorduk. Sahada hiç koşmuyorduk. Beni en çok üzen konu da en çok topa dokunan oyuncumuz kalecimiz Grbic'ti. Biz kötü savunma yaptığımız için maçı kaybetmedik, ileriye çıkamadığımız için kaybettik. İki stoperimiz de topla çıkacak cesareti bulamadılar. Özgüveni oyuncularımda göremedik. Beklerimizin önü bomboştu, bu alanları hiçbir şekilde kullanamadık. Topa fazla dokunma durumu canımızı yaktı. Oyuncularımdan bu performansı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Takımın üçüncü bölgede çok etkisiz kaldığını, bunun da yalnızca Kasımpaşa maçıyla ilgili olmadığını söyleyen Licka, "Galatasaray, Antalyaspor, Göztepe maçlarında son 30 metrede hiç efektif olamadık. Bunun düzelmesi de zaman alacak. 16 yaşındaki arkadaşımız ikinci yarıda oyuna girdi, öbür futbolculara ileride nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Savunma arkasına koştu, 2 de şut çekti. İlk yarıda ilk şutumuzu 36. dakikada sol bekimiz çekti. Bu kabul edilemez. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes sorumluluğu arkadaşına atıyor. Üçüncü bölgedeki bu durumu değiştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.