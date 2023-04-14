Mardin'de 6'ncı kattan düşen 14 yaşındaki kız öldü

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DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, binanın 6'ncı katındaki terasından düşen Beritan Beşar (14), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 513'üncü Sokak'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre Beritan Beşar, 6'ncı kattaki evlerinin terasından, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beritan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beritan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, polis inceleme başlattı.