Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mardin'de park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Güncel haberler

        Park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 00:39 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesinde meydana geldi.

        TOKİ konutları bölgesinde bir kişiyi otomobilde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hareketsiz halde bulunan Vedat Bagı’nın (29) silahla başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bagı’nın cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #mardin
        #mardin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik