Mardin'de su tankerinin çarptığı çocuk öldü

Kızıltepe ilçesi Ali Ertaş Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sulama tankeri, sokakta oynayan Emrah Demir’e (8) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Emrah'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tanker şoförü gözaltına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KIZILTEPE BELEDİYESİ: YÜREĞİMİZ YANDI

Kızıltepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Kızıltepe ilçemizde meydana gelen elim bir kazada, belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu 8 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok. Hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısı" denildi.