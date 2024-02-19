Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Giriş: 19.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:39
Midyat-İdil kara yolunun Çayırlı Mahallesi mevkisinde M.İ. idaresindeki tanker ile M.N.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman ve Midyat'taki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.