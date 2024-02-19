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        Haberler Gündem Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:39
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        Tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
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        Midyat-İdil kara yolunun Çayırlı Mahallesi mevkisinde M.İ. idaresindeki tanker ile M.N.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman ve Midyat'taki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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