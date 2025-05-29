Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
Mardin'in Artuklu ilçesinde damdan düşen 2 yaşındaki Muhammed Alparslan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsiye gönderildi; ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin'de olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi merkez Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Alparslan Özdemir (2), dengesini kaybederek damdan düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muhammed Alparslan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.