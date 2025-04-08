Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 36 yaşındaki baba Ertuğrul ve 33 yaşındaki anne Nuray A., tedaviye alındı
Mardin'de yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
KAMYONET TANKERE ÇARPIP TAKLA ATTI
DHA'da yer alan habere göre Ertuğrul Altınalan (36) yönetimindeki kamyonet, tankere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MERT ALİ 2 YAŞINDAYDI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE VE BABA HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, annesi Nuray (33) ve babası Ertuğrul Altınalan (36) ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altınalan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.