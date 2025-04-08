Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberler: Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 36 yaşındaki baba Ertuğrul ve 33 yaşındaki anne Nuray A., tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        KAMYONET TANKERE ÇARPIP TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre Ertuğrul Altınalan (36) yönetimindeki kamyonet, tankere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        MERT ALİ 2 YAŞINDAYDI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE VE BABA HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, annesi Nuray (33) ve babası Ertuğrul Altınalan (36) ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altınalan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında