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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dersi bittikten sonra okuldan çıkan ücretli sınıf öğretmeni 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:09
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        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
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        Mardin'de yürek yakan olay Kızıltepe ilçesinde meydana geldi.

        DERSİ BİTTİ OKULDAN ÇIKTI

        İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #mardin
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