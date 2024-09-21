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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri | Sulama kanalına düştü! Can kayıpları var - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Sulama kanalına düştü! Can kayıpları var!

        Mardin'in Derik ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:30
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        Sulama kanalına düştü! Can kayıpları var!
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        Mardin'de kaza Derik ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Kovanlı mevkiinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        AA'da yer alan habere göre kazada, otomobilde bulunan Harun E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerce, otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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