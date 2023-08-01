Mardin'de husumetli 2 aile barıştırıldı

Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan 2 aile, kaymakam ve kanaat önderlerinin çabaları ile barıştırıldı.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Arıköy Mahallesi'nde geçen yıl, Düken ile Acar aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından 2 aile arasında husumet başladı. Kaymakam Mustafa Görmüş ile kanaat önderleri, aileler ile görüşerek barışa ikna etti. Bunun üzerine mahallenin camisinde barış için toplanıldı. Burada aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, el sıkışarak barış yemini etti.

Kanaat önderlerinden Abdulkadir Seydaoğlu, "Kaymakamımız Mustafa Görmüş, Arıköy Mahallesi Cami imamı Ayatullah Gündüz, İlçe Müftümüz Mustafa Tunç ve bölgemizin kanaat önderlerinin çabaları sonuç vermiş, husumet sona ermiştir. Küskünlükleri bir tarafa bırakıp, barışı tercih eden her 2 ailemize teşekkür ediyoruz. Huzurumuzun sürekli olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Mazıdağı Salih KESKİN

2023-08-01 12:22:03