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        Enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında çıkan arbedede tarla ateşe verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:54
        Enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında çıkan arbedede tarla ateşe verildi

        Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN´in Mazıdağı ilçesinde ödenmemiş borç nedeniyle alınan mahkeme kararıyla trafoları sökmek isteyen enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında da bazı köylülerin de tarladaki anızları ateşe verdiği iddia edildi.

        Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden mahallelerdeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Jandarma ekipleri ve avukatlarla bölgeye giden enerji şirketi çalışanları, 5 trafoyu söktü. Sonuncusu için Ekinciler Mahallesi´ne giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı. İddiaya göre bu sırada bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Mazıdağı Salih KESKİN

        2023-08-02 18:53:34

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