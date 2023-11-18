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        TBMM heyetinden Mardin'de Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme

        TBMMHükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, beraberindeki heyetle Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu´nda incelemelerde bulundu. Yurdunuseven, "Burada devlete emanet edilmiş mahkumların sağlığı, güvenliği bizim için çok önemli, biz de bununla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Eksikleri de ilgili yerlere bildiriyoruz ve düzeltilmesini de takip ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:45
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        TBMM heyetinden Mardin'de Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme
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        TBMMHükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, beraberindeki heyetle Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu´nda incelemelerde bulundu. Yurdunuseven, "Burada devlete emanet edilmiş mahkumların sağlığı, güvenliği bizim için çok önemli, biz de bununla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Eksikleri de ilgili yerlere bildiriyoruz ve düzeltilmesini de takip ediyoruz" dedi.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, beraberindeki heyetle Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu´ndaki tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek üzere kente geldi. Mardin Valiliğini ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun´dan bilgi alan heyet, cezaevine geçerek, buradaki hükümlü ve tutuklularla görüştü.

        Başkan Yurdunuseven, mahkumların sağlığı ve güvenliklerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun bağlı olduğu Hükümlü Ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu olarak, bir dizi cezaevi ziyaret gerçekleştiriyoruz. Dün Diyarbakır'daydık ve oradaki cezaevinde yaklaşık 15 civarı koğuşta cezaevi sorunlarıyla ilgili bir inceleme yaptık. Rastgele koğuşlara girerek cezaevinin sorunlarıyla ilgili bir tespit yapıyoruz. Bu tespiti rapora döküyoruz. Daha sonra üst komisyonumuza iletiyoruz. Orda da arşiv kayıtları giriyor ve ilgili bakanlıklara, ilgili birimlere bu rapor gönderiliyor. Buradaki eksikler neler, neler yapılabilir, neler düzeltilebilir, neticede `İnsanı yaşat ki devlet yaşasın´ prensibi gereği, burada devlete emanet edilmiş mahkumların sağlığı, güvenliği bizim için çok önemli, biz de bununla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Eksikleri de ilgili yerlere bildiriyoruz ve düzeltilmesini de takip ediyoruz" dedi.

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