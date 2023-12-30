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        'Kütüphanelerimizi çocuklarımızın ayağına kadar getirmek için savaşıyoruz'

        MARDİN´inMazıdağı ilçesinde yapılan `100´üncü Yıl Halk Kütüphanesi´nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türkiye genelinde yaklaşık 1295 tane kütüphanemiz var. 75 gezici kütüphanelerimiz var. Biz bilgiye çocuklarımızın gençlerimizin ayağına kadar getirmek için hep birlikte büyük bir savaş veriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:15
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        'Kütüphanelerimizi çocuklarımızın ayağına kadar getirmek için savaşıyoruz'
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        MARDİN´inMazıdağı ilçesinde yapılan `100´üncü Yıl Halk Kütüphanesi´nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türkiye genelinde yaklaşık 1295 tane kütüphanemiz var. 75 gezici kütüphanelerimiz var. Biz bilgiye çocuklarımızın gençlerimizin ayağına kadar getirmek için hep birlikte büyük bir savaş veriyoruz" dedi.

        Cumhuriyet'in 100´üncü yılı dolayısıyla ilçede yapılan `100´üncü Yıl Halk Kütüphanesi´nin törenle açılışı yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, vali yardımcıları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, kütüphaneyle ilgili bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki il protokolü kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphaneyi gezen Yazgı ve Vali Akkoyun, buradaki çocuklara oyuncak verdi.

        `VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ´

        Açılışta konuşan Yazgı, bilgiye ve bilgelik kavramlarına bir yeni kapı açmanın en kolay yolunun kütüphaneler olduğuna inandıklarını ifade ederek, "Kitaplar, savaşta kullanılacak birçok silahın yerini tutan en önemli güç kaynaklarımız. Biz bakanlık olarak kütüphanelerimizi halkımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bazen yeni binalar yapıyoruz. Bazen belediyelerimizle, kaymakamlarımızla, valiliklerimizle birlikte bir binanın tefrişini değiştirerek kütüphane haline getiriyoruz. Bilgiye ulaşmanın en güvenli kaynağı kütüphanelerimizdir. Çocuklarımızın güvenli bilgiye, güvenli ortamda, huzurla, güvenle çalışmalarını yapıp, ufuklarını açıp bilgi kaynağı haline dönüşmeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatı. Bunlar her devletin yapabileceği şeyler değil. Sadece ve sadece güçlü devletlerin yapabileceği işler. Unutmamak gerekir ki güçlü devletler, güçlü birlikteliklerle olur. Her zaman bir olmalıyız, diri olmalıyız ve güçlü olmalıyız. Yaklaşık 1295 tane kütüphanemiz var Türkiye genelinde ve 75 gezici kütüphanelerimiz var, 10 tane daha gerçekleştirdik. Biz bilgiye çocuklarımızın gençlerimizin ayağına kadar getirmek için hep birlikte büyük bir savaş veriyoruz" dedi.

        `MARDİN´İMİZE YAKIŞIR BİR KÜTÜPHANEYİ DAHA KAZANDIRACAĞIZ´

        Vali Tuncay Akkoyun da, İl Halk Kütüphanesi´ni çok kısa bir sürede ihale edip bir sene içinde bitirmeyi planladıklarını belirterek, "Mardin´imize yakışır bir kütüphaneyi de kazandırmış olacağız. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayiden, tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa çok önemli ilerlemeler çok önemli gelişmeler kat ettik. Bu sektörde yapılan yatırımlar ülkemizi daha ileriye götürürken vatandaşlarımıza da refah ve mutluluk getirmektedir. Bunların içerisinde önemli sektörlerdin biri de kültürel yatırımlardı. Kültür alanındaki en önemli yatırımların başında da kütüphaneler gelmektedir. İnşallah kütüphanelerimizin de sayısını artırarak burada gençlerimize doğruyu hakikati, iyiliği, merhameti, hoşgörüyü ve erdemliği öğreteceğiz. Bizler her zaman gençlerimize iyiliği doğruyu merhameti güzeli, vatan, bayrak ve ezan sevgisini öğretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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