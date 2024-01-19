Mardin'de marketten hırsızlık kamerada
MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 şüphelinin girdiği marketten para ve sigara çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 şüphelinin girdiği marketten para ve sigara çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi´nde meydana geldi. Midyat Devlet Hastanesi´nin yanında bulunan markete giren 2 şüpheli, yüzlerine kapatarak, iş yerindeki sigaraları poşetlere doldurmaya başladı. Kasadaki parayı da alan şüpheliler, sigara dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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