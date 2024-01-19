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        Mardin'de marketten hırsızlık kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 şüphelinin girdiği marketten para ve sigara çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:25
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        Mardin'de marketten hırsızlık kamerada
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 şüphelinin girdiği marketten para ve sigara çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi´nde meydana geldi. Midyat Devlet Hastanesi´nin yanında bulunan markete giren 2 şüpheli, yüzlerine kapatarak, iş yerindeki sigaraları poşetlere doldurmaya başladı. Kasadaki parayı da alan şüpheliler, sigara dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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