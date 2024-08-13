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        Mardin'de TIR'ın altında kalan kadının hayatını kaybettiği kaza anı, kamerada

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Güneş Akad'ın (45) son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:10
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        Mardin'de TIR'ın altında kalan kadının hayatını kaybettiği kaza anı, kamerada
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Güneş Akad’ın (45) son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Akad isimli kadına, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı TIR çarptı. Kadın metrelerce savrulurken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akad’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akad’ın yolun karşısına geçtiği sırada dönüş yapan TIR’ın altında kaldığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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