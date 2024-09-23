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        Çocukların el frenini indirdiği araç, uçurumdan yuvarlanıp kanala düştü: 2'si ağır, 4 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:35
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        Çocukların el frenini indirdiği araç, uçurumdan yuvarlanıp kanala düştü: 2'si ağır, 4 yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü. Kazada, 2’si ağır, 4 kardeş yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki, içinde yaşları 7 ile 13 arasında değişen Zeynep, Mehmet, Ecrin ve Behiye Bulun kardeşlerin olduğu hafif ticari araç, iddiaya el freninin indirilmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atarak sulama kanalına düşen araçtaki 4 çocuk, köylülerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan kardeşlerden 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazanın görgü tanıklarından İdris Dilmeç, “Üst tarafta 4 çocuk aracın içindeydi. El frenini mi indirmişler, şu an kimse bilmiyor. Uçurumdan takla atarak suyun içine düşüyor. 2 çocuk ağır yaralıdır. Dileriz ki Allah’tan 4’ünün de durumu çok iyi olur. Allah şifa versin” dedi.

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        Galeri

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