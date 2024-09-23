Çocukların el frenini indirdiği araç, uçurumdan yuvarlanıp kanala düştü: 2'si ağır, 4 yaralı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü. Kazada, 2’si ağır, 4 kardeş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki, içinde yaşları 7 ile 13 arasında değişen Zeynep, Mehmet, Ecrin ve Behiye Bulun kardeşlerin olduğu hafif ticari araç, iddiaya el freninin indirilmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atarak sulama kanalına düşen araçtaki 4 çocuk, köylülerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan kardeşlerden 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.