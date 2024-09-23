DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin'de taziye ziyaretinden bulundu

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Musa Anter'in hayatını kaybeden oğlu Anter Anter'in Mardin’in Nusaybin ilçesindeki taziyesine katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, milletvekilleri Saliha Aydeniz, Kamuran Tanhan, Beritan Güneş Altın ile geçen gün hayatını kaybeden Musa Anter'in oğlu Anter Anter’in taziyesine katılmak üzere Mardin’e geldi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda karşılanan Bakırhan ve beraberindekiler, DBP İl Eş Başkanı Şerafettin Aslan, DEM Parti İl Başkanı Necla Acıbuca, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Devrim Demir ile taziyenin kurulduğu Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Akarsu Mahallesi’ne geçti. Burada Bakırhan ve beraberindekileri, Musa Anter’in kızı Rahşan Anter, milletvekili George Aslan, Nusaybin Belediye Eş Başkanları Gülbin Şahin Dağhan ve Selahattin Ay ile eski HDP Milletvekili Gülser Yıldırım karşıladı.