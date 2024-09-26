Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        TIR'ın çarptığı 3 çocuk babası kurtarılamadı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 3 çocuk babası Yusuf Kaçan (42), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'ın çarptığı 3 çocuk babası kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 3 çocuk babası Yusuf Kaçan (42), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 8 Eylül'de Kızıltepe ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Kaçan'a, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Kaçan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Haberi alan Kaçan'ın yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaçan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Hüyüklü Mahallesi'nde defnedildi. Öte yandan TIR şoförünün, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşe giderken kurşun yağmuru!
        İşe giderken kurşun yağmuru!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Michelin Yıldızı'nın laneti!
        Michelin Yıldızı'nın laneti!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
        Kaçak elektrik denetimi sırasında havaya ateş açan şüpheliye gözaltı
        Kaçak elektrik denetimi sırasında havaya ateş açan şüpheliye gözaltı
        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekibine silahlı saldırı aç...
        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekibine silahlı saldırı aç...
        Mardin'de 69 yaşındaki Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle r...
        Mardin'de 69 yaşındaki Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle r...
        Evinin avlusunda silahlı saldırıda yaralandı
        Evinin avlusunda silahlı saldırıda yaralandı
        Mardin'de "Süryani Mor Dimet'i Anma ve Kültür Etkinliği" düzenlendi
        Mardin'de "Süryani Mor Dimet'i Anma ve Kültür Etkinliği" düzenlendi