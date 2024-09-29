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        Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır, 11 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:55
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        Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır, 11 yaralı
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Nusaybin- Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 236 plakalı otomobil ile 27 AEA 48 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nahide E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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