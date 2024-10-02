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        Mardin'de motosikletli magandalar dehşet saçtı: 1 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletli cadde üzerinde tabancalarla rastgele ateş açıp, çevrede panik ve korkuya neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:51 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:55
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        Mardin'de motosikletli magandalar dehşet saçtı: 1 yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde iki motosikletli cadde üzerinde tabancalarla rastgele ateş açıp, çevrede panik ve korkuya neden oldu. Yoldan geçer bir kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken birçok iş yeri de zarar gördü.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi Midyat Caddesi üzerindeki Demiryolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye gelen siyah elbiseli ve kasklı 2 motosikletli, ellerindeki tabancalarla rastgele ateş açtı. Çevrede panik ve korkuya neden olan olayda yoldan geçen E.G., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunların isabet ettiği bazı işyerleri de zarar gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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