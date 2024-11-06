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        Hafif ticari araç, takla attı: 3 ölü, 1'i bebek 5 yaralı

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:55
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        Hafif ticari araç, takla attı: 3 ölü, 1'i bebek 5 yaralı
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        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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