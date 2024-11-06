Hafif ticari araç, takla attı: 4 ölü, 1'i bebek 4 yaralı (2)

Mardin’in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada yaralanan 5 kişiden Fatma Enücük (60) de kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enücük’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazada ölü sayısı 4’e çıkarken, yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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