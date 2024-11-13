Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de ambulans uçak, Delal bebek için havalandı

        MARDİN'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan olan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 00:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de ambulans uçak, Delal bebek için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan olan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Mardin'de ambulans uçak 6 aylık Delal bebek için havalandı
        Mardin'de ambulans uçak 6 aylık Delal bebek için havalandı
        Bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesindeki 2 büyükbaş öldü
        Bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesindeki 2 büyükbaş öldü
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, muhtarlarla görüştü
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, muhtarlarla görüştü
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti
        Mardin'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele...
        Mardin'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele...
        Mardin'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Mardin'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı