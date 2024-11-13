Mardin'de ambulans uçak, Delal bebek için havalandı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

MARDİN'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan olan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

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