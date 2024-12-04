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        Mardinli sporcular, Avrupa Jujitsu Açık Kupası'nda 17 madalya kazandı

        TÜRKİYE Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası'na katılan Mardinli sporcular, toplamda 17 madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:05
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        Mardinli sporcular, Avrupa Jujitsu Açık Kupası'nda 17 madalya kazandı
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        TÜRKİYE Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Jujitsu Açık Kupası’na katılan Mardinli sporcular, toplamda 17 madalya kazandı.

        Antalya'da düzenlenen JJEU Büyükler Avrupa 2024 Açık Jujitsu Kupası'nda Mardinli sporcular, toplamda 17 madalya kazanarak memleketlerine döndü. Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Abdulhakim Bölükbaşı, Jujitsu sporunu Mardinlilerin çok sevdiğini ve benimsediğini, ifade ederek, “Bu başarıda katkıları olan Valimiz Tuncay Akkoyun başta olmak üzere, Mardin Gençlik Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik’e, Artuklu Halk Eğitim Müdürümüz Mithat Tanış, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür ederiz. İlimizden maça katılan ve başarı elde eden sporcularımızdan Abdulhakim Bölükbaşı +94 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Alper Sezai Haspolat +94 kiloda 1 gümüş madalya, Veysel Balur +94 kiloda 1 bronz madalya kazandı. Mehmet Akif Turan 69 kiloda 1 gümüş madalya, Alper Doğan 56 kiloda 1 gümüş madalya, Naime Görenir 70 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ali Göçmen 77 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Eymen Efe Tucan 44 kiloda 2 gümüş madalya, Çağan Çelimli 69 kiloda 1 altın madalya, Çağın Çelimli 77 kiloda 1 gümüş madalya, Osman Özcan 77 kiloda 1 altın madalya, Hossein Forouzanfer ise 85 kiloda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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