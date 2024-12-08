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        Mardin'de, Suriye tarafından ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kamışlı kentinden ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:00
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        Mardin'de, Suriye tarafından ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’nin kamışlı kentinden ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kamışlı kentinde düzenlenen kutlamalarda havaya açılan ateş sonrası düşen yorgun mermiler, Nusaybin ilçesinde Ö.Ü. (21) ve ismi öğrenilmeyen bir kadına isabet etti. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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