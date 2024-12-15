Cipin çarptığı Yasin, 10 gün sonra hayatını kaybetti

Öte yandan, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen cip sürücüsünün, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, 5 Aralık'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yasin Taş'a çarptı. Taş ağır yaralanırken, cip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Yasin Taş, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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