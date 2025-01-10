Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü (2)

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.

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