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        Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü (2)

        KAZAKAMERADAMardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:30
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        Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü (2)
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        KAZAKAMERADA

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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