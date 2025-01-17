Eski muhtarın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, toprağa verildi (2)
TUTUKLANDIMardin'inMazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde evde uyuyan eşi Latife Kaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren eski muhtar Ali Kaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Mardin'inMazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde evde uyuyan eşi Latife Kaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren eski muhtar Ali Kaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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