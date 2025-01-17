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        Eski muhtarın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, toprağa verildi (2)

        TUTUKLANDIMardin'inMazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde evde uyuyan eşi Latife Kaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren eski muhtar Ali Kaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:25
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        Eski muhtarın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, toprağa verildi (2)
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        TUTUKLANDI

        Mardin'inMazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde evde uyuyan eşi Latife Kaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren eski muhtar Ali Kaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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