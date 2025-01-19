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        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMardin'in Midyat ilçesinde komşu olan esnaf grupları arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:50
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        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Mardin’in Midyat ilçesinde komşu olan esnaf grupları arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle kavga ettiği anlar ve yaşanan kovalamaca yer alıyor. Ayrıca, 2 kadının yerdeki bir kişinin üzerine kapaklanarak saldırıdan korumaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı.

        Salih KESKİN/MİDYAT,(Mardin,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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