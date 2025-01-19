Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)

Mardin’in Midyat ilçesinde komşu olan esnaf grupları arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle kavga ettiği anlar ve yaşanan kovalamaca yer alıyor. Ayrıca, 2 kadının yerdeki bir kişinin üzerine kapaklanarak saldırıdan korumaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı.

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