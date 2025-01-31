Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip, öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren Bekir Elçi (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip, öldü
        ABONE OL

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren Bekir Elçi (35), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Davetli olarak bir düğüne giden 5 çocuk babası Bekir Elçi, halay çektiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Salondakiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Elçi, hayatını kaybetti. Elçi'nin kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Elçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2024 verilerini açıkladı
        Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2024 verilerini açıkladı
        Mardin'de 62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu
        Mardin'de 62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu
        Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti
        Fatma öğretmen, ikizlerini doğurduktan sonra hayatını kaybetti
        Ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında öldü
        Ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında öldü
        Mardin'de yaya geçitlerinde polis ve zabıta ekipleri görevlendirildi
        Mardin'de yaya geçitlerinde polis ve zabıta ekipleri görevlendirildi
        Mardin'de hizmete giren herbaryumda 400 bitki koruma altına alındı
        Mardin'de hizmete giren herbaryumda 400 bitki koruma altına alındı