Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de asansör kabini düştü; 4 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir binada, 1'inci kattan düşen asansör kabinindeki 4 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de asansör kabini düştü; 4 yaralı
        ABONE OL

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir binada, 1’inci kattan düşen asansör kabinindeki 4 kişi hafif yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki asansör kabini, bilinmeyen nedenle 1’inci kattan düştü. Kabinde bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla asansör kabininden çıkarıldı. Yaralılara, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Mardin'de düşen asansördeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de düşen asansördeki 4 kişi yaralandı
        Kızıltepe'de sağanak; yollar göle döndü
        Kızıltepe'de sağanak; yollar göle döndü
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Mardin İl Kongresine katıld...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Mardin İl Kongresine katıld...
        DEM Partili Bakırhan: Onurlu bir barışı sağlayacağız
        DEM Partili Bakırhan: Onurlu bir barışı sağlayacağız
        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi
        Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi