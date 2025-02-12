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        Mardin'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi ağır yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:55
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        Mardin'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi ağır yaralandı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Z.Ç. (61) ağır yaralandı.

        Kaza, 06.30 sıralarında Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10’uncu kilometresindeki kırsal Akziyaret Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABN 631 plakalı hafif ticari araç, 63 B 0811 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari araçtaki Z.Ç. adlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Z.Ç., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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