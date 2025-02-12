Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Mardin'in Midyat ilçesinde cip ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan ve Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ali Aykat (61) doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

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