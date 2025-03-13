Dünya birincisi tavus kuşu ile şahmeran uçurtmalarını Venedik semalarında uçuracak

MARDİN'de, çocukken başlayan uçurtma tutkusuyla dünya çapında katıldığı festivallerden elde ettiği derecelerle ünlenen Zahit Mungan (34), Venedik’te düzenlenecek 'Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet aldı. Mungan, Çin’de dünya birincisi olduğu 3 boyutlu tavus kuşu ile yeni yaptığı şahmeran uçurtmasını Venedik semalarında uçuracak. Mungan, “Kırkyama tekniğiyle yaklaşık 3 bin parçayı bir araya getirerek yaptığım şahmeran uçurtması 8 metre büyüklüğünde. Tavus kuşu da 2 bin parçadan oluşuyor. Bu 2 özel uçurtma, Venedik semalarında uçacak” dedi.

Mardinli Zahit Mungan’ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40’ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali’nde altın madalya aldı. Mungan, uçurtma kültürünün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğretiyor. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, Çin’in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 37 ülkeyi gezerek onlarca festivale katıldı. Venedik’te düzenlenecek 'Uluslararası Uçurtma Festivali'ne davet alan Mungan, hazırlıklarını tamamladı. Mungan, Çin'de dünya birincisi olduğu 3 boyutlu tavus kuşu ile birlikte 6 ayda yaptığı ve 3 bin parçadan oluşan şahmeran uçurtmasını Venedik semalarında uçuracak.

‘UÇURTMA KÜLTÜRÜMÜZDÜR’

Festival öncesi son deneme uçuşunu yapan Mungan, “Mardin’de uçurtma bir gelenektir, ne zaman Mardin’e gelirseniz mutlaka gökyüzünde bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağımdır. Uçurtma bizim kültürümüzdür, ruhumuzun bir parçasıdır. Bunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyorum. Birçok uluslararası festivale davet ediliyorum. Şu ana kadar 37 ülke gezdim. 2 yıl önce Çin’de dünya birincisi oldum. Venedik’ten de davet aldım. Büyük bir uluslararası uçurtma festivali var. Festivale hazırlıklarımı tamamlamış bulunmaktayım. Son provaları yaptım. Tavus kuşu ile yeni yaptığım şahmeran uçurtmasıyla festivale katılacağım” diye konuştu.