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        Müdür yardımcısı, öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde müdür yardımcısı Hamdullah Atay, nefes borusuna boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:00
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        Müdür yardımcısı, öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde müdür yardımcısı Hamdullah Atay, nefes borusuna boncuk kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan Anafartalar İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Okyar’ın nefes borusuna, boncuk kaçtı. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden öğretmeni, öğrenciyi Okul Müdür Yardımcısı Hamdullah Atay’ın yanına götürdü. Atay, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin nefes borusundaki boncuğun çıkmasını sağladı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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