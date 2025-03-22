Müdür yardımcısı, öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada

Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan Anafartalar İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Okyar’ın nefes borusuna, boncuk kaçtı. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden öğretmeni, öğrenciyi Okul Müdür Yardımcısı Hamdullah Atay’ın yanına götürdü. Atay, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin nefes borusundaki boncuğun çıkmasını sağladı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.