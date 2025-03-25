Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 7 yaralı (2)

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralananların sayısı 7’ye yükseldi. Kavgada yaralananların Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) olduğu belirtildi. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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