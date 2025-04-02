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        Mardin 1969 Spor - Büyükçekmece Tepecikspor: 5-1

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Mardin 1969 Spor, ertelenen 21'inci hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor'u 5-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:00
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        Mardin 1969 Spor - Büyükçekmece Tepecikspor: 5-1
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        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta lider Mardin 1969 Spor, ertelenen 21’inci hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor’u 5-1 yendi.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda saat 14.00’te oynanan Mardin 1969 Spor - Büyükçekmece Tepecikspor 21’inci hafta erteleme maçına, taraftarlar ücretsiz girdi. Maç biletleri yönetim tarafından alınan müsabakaya, taraftarlar yoğun ilgisi gösterdi. Hakem Berk Sipahi’nin yönettiği maça taraftarın desteği ile maça hızlı başlayan ev sahibi kırmızı lacivertli ekip, 16’ncı dakikada Serkan Köse ile 1-0 öne geçti. 19’uncu dakikada İslam Çerioğlu'nun kaydettiği gol ile skoru 2-0 yapan Mardin 1969 spor, 37’nci dakikada İslam Çerioğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi Mardin 1969 Spor'un üstünlüğü ile başlayan maçın ikinci yarısında 5 dakikaya 3 gol sığdıran Mardin temsilcisi 72’nci dakikada Umut Dilek'in attığı gol ile skoru 3-1 yaparken, 74’üncü dakikasında Aykut Sarıdoğan ile 4-1 ve 77’nci dakikada Umut Dilek'in attığı gol ile skoru 5-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor erteleme maçının galibiyetiyle ligdeki liderliğini sürdürdü.

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