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        Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı (3)

        TARİHİYAPILAR TOZ ALTINDA KALDIMardin'de etkisini arttıran toz taşınımı nedeniyle kent merkezindeki tarihi yapılar, toz altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:40
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        Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı (3)
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        TARİHİYAPILAR TOZ ALTINDA KALDI

        Mardin’de etkisini arttıran toz taşınımı nedeniyle kent merkezindeki tarihi yapılar, toz altında kaldı. Merkez Artuklu ilçesinde, tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü turuncu bir renge büründü. Bölgede zaman zaman etkili olan yağmurda çamurlar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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