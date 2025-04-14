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        Nusaybin'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:45
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        Nusaybin'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

        Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte logarlar taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı. Mardin Büyükşehir Belediye bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve MARSU ekipleri, dalgıç pompalarla ve su motorlarıyla su tahliye çalışması başlattı. Su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bazı caddelerde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları açtıkları tahliye kanalları aracılığıyla dere yatağına yönlendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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