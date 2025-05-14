Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        2 aydır kayıp olan babasının hayatından endişe ediyor

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yahya Yavuz'un (76) kızı Rojda Yavuz, babasının hayatından endişe ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 aydır kayıp olan babasının hayatından endişe ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’in Artuklu ilçesinde 2 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yahya Yavuz’un (76) kızı Rojda Yavuz, babasının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Polisin yaptığı araştırmada babasının en son Yeşilli ilçesine giden bir minibüse bindiğinin görüldüğünü söyleyen Yavuz, “Dolandırıcıların elinde olabilir, herkes farklı bir şey söylüyor. Babamın herhangi bir rahatsızlığı yoktu. 2 ay çok uzun bir süre, ölü veya diri artık bulunmasını istiyoruz” dedi.

        Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde yaşayan Yahya Yavuz’dan, 12 Mart’ta yalnız yaşadığı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 10 gün sonra durumu fark eden ailesi, polise haber verdi. Ekiplerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yaptığı incelemede, Yavuz’un evinden çıktıktan sonra bir markete girdiği daha sonra şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsle Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gittiği, buradan da Yeşilli ilçesine giden minibüse bindiği tespit edildi. HTS kayıtlarından ise Yahya Yavuz’a ait telefonun en son Yeşilli ilçesi sınırlarında sinyal verdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı aramada, Yavuz’a ulaşılamadı.

        ‘HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU’

        Babasının hayatından endişe ettiklerini belirten kızı Rojda Yavuz, “Babam 2 aydır kayıp, 12 Mart’tan beri haber alamıyoruz. Evinden çıkıyor ve daha dönmüyor. Biz 10 gün sonra öğrendik. Babam tek başına yaşıyordu. Kız kardeşim hem emniyete hem de savcılığa durumu bildirdi. O günden beri arıyorlar ama henüz bir bulguya rastlamadılar. Polis kamerasında en son Mardin Otogarı tarafından görünüyor. Yeşilli minibüsüne biniyor ve sonrası yok. Ne olduğunu tam olarak henüz bilmiyoruz. Dolandırıcıların elinde olabilir, herkes farklı bir şey söylüyor. Babamın herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Alzheimer hastalığı da yoktu. Sadece kalp sorunu vardı, kan sulandırıcı ilaç kullanıyordu. Çok uzun bir süre oldu, 2 ay kısa bir süre değil. Umarız yaşıyordur. Umutlarımızı yitirmek de istemiyoruz. Küçük bir ihtimal bile olsa yaşıyorsa dönmesini istiyoruz. 2 ay çok uzun bir süre, ölü veya diri artık bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de buğdayda ilk hasat yapıldı; kilosu 17 liradan satıldı
        Mardin'de buğdayda ilk hasat yapıldı; kilosu 17 liradan satıldı
        Mardin'de yılın ilk buğday hasadı yapıldı
        Mardin'de yılın ilk buğday hasadı yapıldı
        Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini vurdu
        Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini vurdu
        Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi...
        Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi...
        Mardin Valisi Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
        Mardin Valisi Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gün...
        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gün...