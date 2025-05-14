2 aydır kayıp olan babasının hayatından endişe ediyor

MARDİN’in Artuklu ilçesinde 2 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yahya Yavuz’un (76) kızı Rojda Yavuz, babasının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Polisin yaptığı araştırmada babasının en son Yeşilli ilçesine giden bir minibüse bindiğinin görüldüğünü söyleyen Yavuz, “Dolandırıcıların elinde olabilir, herkes farklı bir şey söylüyor. Babamın herhangi bir rahatsızlığı yoktu. 2 ay çok uzun bir süre, ölü veya diri artık bulunmasını istiyoruz” dedi.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde yaşayan Yahya Yavuz’dan, 12 Mart’ta yalnız yaşadığı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 10 gün sonra durumu fark eden ailesi, polise haber verdi. Ekiplerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yaptığı incelemede, Yavuz’un evinden çıktıktan sonra bir markete girdiği daha sonra şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsle Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gittiği, buradan da Yeşilli ilçesine giden minibüse bindiği tespit edildi. HTS kayıtlarından ise Yahya Yavuz’a ait telefonun en son Yeşilli ilçesi sınırlarında sinyal verdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı aramada, Yavuz’a ulaşılamadı.