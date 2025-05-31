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        Minibüs, sürüye daldı; 13 küçükbaş öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde minibüsün daldığı sürüdeki 13 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:05
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        Minibüs, sürüye daldı; 13 küçükbaş öldü
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde minibüsün daldığı sürüdeki 13 küçükbaş öldü.

        Kaza, Nusaybin-Midyat kara yolu, Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen minibüs, yola çıkan hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 13 küçükbaş öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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