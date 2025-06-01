Nusaybin'de 2'nci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. R.Ö., evlerinin 2’nci katındaki balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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