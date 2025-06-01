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        Nusaybin'de 2'nci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 2'nci katından düşen R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:15
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        Nusaybin'de 2'nci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 2’nci katından düşen R.Ö. (12) adlı erkek çocuk yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. R.Ö., evlerinin 2’nci katındaki balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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