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        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı arsa anlaşmazlığı kavgasında 6 tutuklama

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arsa anlaşmazlığı yüzenden çıkan 4 kişinin yaralandığı silah, sopa ve taşlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:05
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        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı arsa anlaşmazlığı kavgasında 6 tutuklama
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arsa anlaşmazlığı yüzenden çıkan 4 kişinin yaralandığı silah, sopa ve taşlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

        Olay, 13 Haziran’da Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7’nci Noter önünde meydana geldi. İki grup arasında arsa anlaşmazlığı yüzden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kavga cep telefonuyla görüntülendi.

        Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Abdurrahman Vural, Kenan Vural, Mustafa Baykara, Yusuf Baykara, Alaattin Baykara ve İzzettin Baykara, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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