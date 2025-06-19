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        Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ahmet Cingöz ile anlaştı

        2'nci Lig Kırmızı Grup'a yükselen Mardin 1969 Spor, yeni sezon için Mersin İdman Yurdu takımından ayrılan teknik direktör Ahmet Cingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:05
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        Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ahmet Cingöz ile anlaştı
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        2’nci Lig Kırmızı Grup’a yükselen Mardin 1969 Spor, yeni sezon için Mersin İdman Yurdu takımından ayrılan teknik direktör Ahmet Cingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni sezonda 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alacak olan Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ve oluşturulacak ekibiyle birlikte yola devam edeceklerini açıkladı. Mardin 1969 Spor’a güzel ve başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden teknik direktör Ahmet Cingöz, “Mardin Spor yönetimine teşekkür ediyorum. Yeni bir takım, yeni bir başlangıç. Dillerin ve dinlerin şehri olan Mardin'de yeni başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Her şey başarılı bir Mardin Spor için” dedi.

        VEYSİ DUYAN: BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ

        Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek adına önemli bir adım attık. Hocamızın tecrübesi ve enerjisiyle başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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